"Non ho tempo da perdere con gente come lei, si vergogni". E Galli se ne va in diretta: Merlino ammutolita | Video (Di martedì 4 maggio 2021) Scontro in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 4 maggio tra Massimo Galli e il giornalista Francesco Borgonovo. A parlare per primo è l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano che difende AstraZeneca. "La probabilità di essere colpiti da un problema legato al vaccino AstraZeneca è alla pari o minore di quando si va in macchina in autostrada o si prende l'aspirina", spiega il professore. "Tutta la comunicazione, la campagna in negativo che ne è nata ha creato una leggenda metropolitana difficile da sfatare". A quel punto Borgonovo interviene con una frase che fa infuriare Galli: "Mi ha molto colpito la gentilezza con cui lei ha trattato il sindaco di Milano Beppe Sala, forse se fosse stato di un altro schieramento non sarebbe andata così", dice riferendosi agli assembramenti e ...

