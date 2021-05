“Non è come dicono. Capito?”. Dayane Mello parla e delude i fan. Da lei volevano sentire tutt’altro (Di martedì 4 maggio 2021) Negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli dopo il Grande Fratello. I due si sono anche incontrati all’interno della casa più spiata d’Italia e la modella brasiliana ha più volte ammesso agli altri concorrenti del reality show di non aver mai dimenticato l’attaccante del Monza. Sul possibile ritorno di fiamma ha detto la sua anche Enock, il fratello di Mario Balotelli che con Dayane Mello ha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Interpellato da Giada Di Miceli per “Non Succederà più”, ha così risposto: “Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia… Devi chiederlo agli interessati”. Enock ha ammesso, infine, che approverebbe una relazione tra i due se così ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Negli ultimi giorni si èto di un ritorno di fiamma trae Mario Balotelli dopo il Grande Fratello. I due si sono anche incontrati all’interno della casa più spiata d’Italia e la modella brasiliana ha più volte ammesso agli altri concorrenti del reality show di non aver mai dimenticato l’attaccante del Monza. Sul possibile ritorno di fiamma ha detto la sua anche Enock, il fratello di Mario Balotelli che conha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Interpellato da Giada Di Miceli per “Non Succederà più”, ha così risposto: “Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli ec’è sempre stata amicizia… Devi chiederlo agli interessati”. Enock ha ammesso, infine, che approverebbe una relazione tra i due se così ...

