NOMINE RAI: CLAMOROSO VETO DI DUE PARTITI SU TINNY ANDREATTA? EPPURE È IL MIGLIOR NOME (Di martedì 4 maggio 2021) Il Messaggero – Rai nel caos. E vogliosa di rivalsa. La linea è: mai più Fedez in video, finché non si chiarisce la vicenda primo maggio (ovvero lui ammette di aver sbagliato) e non si decide se fargli causa o no. E intanto, in questa burrasca che fatalmente è rimbalzata anche dentro Palazzo Chigi, qualcuno amichevolmente va dicendo a Draghi una verità inoppugnabile, che lui da romano e da uomo di mondo sa benissimo ed è questa: «Mario, la Rai è una grana, come stiamo vedendo in queste ore con il caso Fedez. Non fa che dare sempre problemi da quando è stata messa al mondo. Non converrebbe starne alla larga?». Sì. Ma più Viale Mazzini offre lo spettacolo che sta offrendo, tra bufera primo maggio e continui bisticci e appetiti tra PARTITI, più urge per il buon NOME dell’Italia, a cui il premier tiene assai, una guida autorevole e inattaccabile nella ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 maggio 2021) Il Messaggero – Rai nel caos. E vogliosa di rivalsa. La linea è: mai più Fedez in video, finché non si chiarisce la vicenda primo maggio (ovvero lui ammette di aver sbagliato) e non si decide se fargli causa o no. E intanto, in questa burrasca che fatalmente è rimbalzata anche dentro Palazzo Chigi, qualcuno amichevolmente va dicendo a Draghi una verità inoppugnabile, che lui da romano e da uomo di mondo sa benissimo ed è questa: «Mario, la Rai è una grana, come stiamo vedendo in queste ore con il caso Fedez. Non fa che dare sempre problemi da quando è stata messa al mondo. Non converrebbe starne alla larga?». Sì. Ma più Viale Mazzini offre lo spettacolo che sta offrendo, tra bufera primo maggio e continui bisticci e appetiti tra, più urge per il buondell’Italia, a cui il premier tiene assai, una guida autorevole e inattaccabile nella ...

ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - CarloCalenda : Hai ragione Giuseppe. Questa RAI politicizzata. Mannaggia a come hanno fatto le nomine. Saranno stati dei Vulcanian… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - tixxxtweety : Alla buonora! Quando lo dicemmo noi con le allora nuove nomine, nessuno lo vedeva... #Fedez #Rai #casofedez… - ruiciccio : RT @HeinrichTreviri: Tutte le schifezze della #Rai in giallo-verde, un chiagni e fotti senza fine con servizi di parte, fino ad arrivare al… -