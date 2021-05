Nintendo vieta agli sviluppatori di lavorare perla Yakuza!

Leggi su eurogamer

(Di martedì 4 maggio 2021) La recente causa tra Epic Games e Apple ha coinvolto anche altri publisher. Diversi sono i documenti mostrati durante il processo e tra questi veniamo a conoscenza della scelta di Sony di far pagare il crossplay. Non solo, ma nel processo si è parlato anche di. Nel documento,ha sottolineato che i dipendenti degli editori e deglidi giochi non devono avere alcun collegamento con la malavita giapponese (la Yakuza, in sostanza). Indica che la malavita e altre forze antisociali non sono autorizzate a pubblicare giochi sulle console. Se lo sviluppatore è collegato alla malavita,ha il diritto di rescindere il contratto. Anche i dipendenti died editori non devono ...