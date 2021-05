Nina Moric e Luigi Favoloso in Tribunale, Arriva la Sentenza! (Di martedì 4 maggio 2021) Nina Moric, la bella modella croata e Luigi Mario Favoloso, suo ex compagno, erano finiti in Tribunale. L’imprenditore napoletano era stato denunciato per maltrattamenti a danno della Moric! La sentenza è Arrivata! Ecco tutti i dettagli! Si conclude un altro capitolo mediatico che ha visto come protagonisti Nina Moric e il suo ex fidanzato Luigi Mario Favoloso. La coppia scoppiata era finita in Tribunale per una situazione piuttosto grave. La modella croata aveva infatti denunciato l’imprenditore napoletano con l’accusa di maltrattamenti e percosse. Il processo durato più di un anno, si è appena concluso ed è Arrivata la sentenza definitiva. Luigi ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 4 maggio 2021), la bella modella croata eMario, suo ex compagno, erano finiti in. L’imprenditore napoletano era stato denunciato per maltrattamenti a danno della! La sentenza èta! Ecco tutti i dettagli! Si conclude un altro capitolo mediatico che ha visto come protagonistie il suo ex fidanzatoMario. La coppia scoppiata era finita inper una situazione piuttosto grave. La modella croata aveva infatti denunciato l’imprenditore napoletano con l’accusa di maltrattamenti e percosse. Il processo durato più di un anno, si è appena concluso ed èta la sentenza definitiva....

