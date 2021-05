Nina Moric attacca Luigi Favoloso dopo la denuncia per i maltrattamenti: “Festeggia senza alcun motivo” (Di martedì 4 maggio 2021) Luigi Favoloso esulta dopo la decisione della Procura di richiedere l’archiviazione sulla denuncia per maltrattamenti avanzata da Nina Moric. La stessa ex fidanzata però lo attacca con alcune storie in cui sottolinea che non è finito niente, che Favoloso non è stato dichiarato innocente e che ancora si aspetta la decisione del giudice. Dure parole della Moric, mentre dal suo profilo Favoloso continua a Festeggiare. Nina Moric attacca Luigi Favoloso, l’ex Festeggia: “Innocente!” La storia tra Nina Moric e Luigi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021)esultala decisione della Procura di richiedere l’archiviazione sullaperavanzata da. La stessa ex fidanzata però locone storie in cui sottolinea che non è finito niente, chenon è stato dichiarato innocente e che ancora si aspetta la decisione del giudice. Dure parole della, mentre dal suo profilocontinua are., l’ex: “Innocente!” La storia tra...

