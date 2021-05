Nina Moric | accuse di violenze a Favoloso | la sentenza | cosa si è deciso

(Di martedì 4 maggio 2021) Gossip La croata aveva denunciato l’ex compagno accusandolo die maltrattamenti. L’imprenditore è stato assolto in tribunale Pubblicato su 4 Maggio 2021 È la fine di un incubo per Luigi Mario. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato assolto dalledie maltrattamenti ai danni di. Proprio quest’ultima, lo scorso anno, a Live-Non è la d’Urso aveva denunciato l’accaduto pubblicando sul suo profilo Instagram quelle che sarebbero state le prove contro l’ex compagno, tra cui una immagine in cui mostrava un livido sul fianco enorme. A Barbara d’Urso aveva dichiarato di avere ricevuto dall’uomo calci, pugni e tanto altro. Inoltre aveva pubblicato un messaggio che le sarebbe stato inviato dallo stesso...

