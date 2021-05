“Nessuno nella Chiesa può benedire le coppie gay”. Il cardinale Ruini spiega perché (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – I sacerdoti non possono benedire le coppie gay, “nella Chiesa Nessuno ha questo potere”: parola del cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza episcopale italiana. Tra pochi giorni decine di sacerdoti tedeschi benediranno pubblicamente “centinaia di coppie omosessuali”. Una decisione presa nonostante a marzo la Congregazione per la Dottrina della fede abbia stabilito che non è ammissibile. Ruini: “Nessuno nella Chiesa ha il potere di benedire le coppie gay” In una intervista con Il Foglio, Ruini osserva che “stanno venendo al pettine dei nodi che purtroppo esistono da tempo, soprattutto nei Paesi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – I sacerdoti non possonolegay, “ha questo potere”: parola delCamillo, già presidente della Conferenza episcopale italiana. Tra pochi giorni decine di sacerdoti tedeschi benediranno pubblicamente “centinaia diomosessuali”. Una decisione presa nonostante a marzo la Congregazione per la Dottrina della fede abbia stabilito che non è ammissibile.: “ha il potere dilegay” In una intervista con Il Foglio,osserva che “stanno venendo al pettine dei nodi che purtroppo esistono da tempo, soprattutto nei Paesi di ...

