Nessuno escluso: ecco come l’arte rinasce dall’inclusività (Di martedì 4 maggio 2021) Finalmente Arte. Poter parlare dell’apertura di una mostra ha un aspetto delizioso dopo l’ultimo anno. Il sapore è anche migliore, visto il livello dell’esposizione che avrà il via a Milano nella Sala delle Colonne della Fabbrica del Vapore. Nonostante l’entrata contingentata e l’obbligo di prenotazione online e mascherina, la mostra aperta al pubblico dal 5 al 28 maggio dal titolo “Nessuno escluso” è di quelle di cui sentivamo il bisogno. L’artista Christian Tasso propone, infatti, una serie di fotografie sul tema della diversità come risorsa per la società. La mostra è curata da Adelina von Fürstenberg e prodotta da ART for The World. I lavori fotografici di grande e medio formato sono tutti realizzati in pellicola sviluppata manualmente in camera oscura. Gli scatti dell’artista maceratese sono stati ispirati da persone differenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Finalmente Arte. Poter parlare dell’apertura di una mostra ha un aspetto delizioso dopo l’ultimo anno. Il sapore è anche migliore, visto il livello dell’esposizione che avrà il via a Milano nella Sala delle Colonne della Fabbrica del Vapore. Nonostante l’entrata contingentata e l’obbligo di prenotazione online e mascherina, la mostra aperta al pubblico dal 5 al 28 maggio dal titolo “” è di quelle di cui sentivamo il bisogno. L’artista Christian Tasso propone, infatti, una serie di fotografie sul tema della diversitàrisorsa per la società. La mostra è curata da Adelina von Fürstenberg e prodotta da ART for The World. I lavori fotografici di grande e medio formato sono tutti realizzati in pellicola sviluppata manualmente in camera oscura. Gli scatti dell’artista maceratese sono stati ispirati da persone differenti ...

ladyonorato : Ci hanno tolto la magia del Natale, la luce della Pasqua, la libertà del 25 aprile e il lavoro del primo maggio. E… - emergency_ong : #NessunoEscluso e nuova #povertà: in un #report la fotografia del nostro progetto di distribuzione gratuita di pacc… - consolesvizzIT : Felice di aver accolto la Vicesindaca di #Milano @Anna_Scavuzzo all’inaugurazione della #mostra “Nessuno Escluso” d… - SandraCeradini : RT @Carla96888746: @fendente1 Indimenticabili tutti, nessuno escluso,con la speranza di ritrovarli un giorno in un mondo migliore,per sempr… - Maria084268194 : Chiamiamolo karma o Giustizia Divina o come cavolo ci pare ma quando arriva ce n'è e ce ne sarà per tutti, nessuno… -