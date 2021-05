Nell'anno del Covid sale il mercato dei prodotti per la cura della casa (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Assocasa (Associazione Nazionale detergenti e specialità per l'industria e per la casa), che fa parte di Federchimica, ha presentato oggi i nuovi dati del market monitor della detergenza, realizzato in collaborazione con NielsenIQ.Lo studio ha evidenziato come Nell'anno terminato il 28 febbraio 2021 il trend del cura casa abbia raggiunto il +7% a valore. Un trend così positivo è in buona parte legato al maggior tempo che le persone hanno trascorso in casa, trasferendo Nella propria abitazione abitudini e svaghi che prima del Covid erano prevalentemente fuori casa. A livello di store format, guidano la crescita supermercati (+8,2%) e drugstore (+11,5%), generando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Asso(Associazione Nazionale detergenti e specialità per l'industria e per la), che fa parte di Federchimica, ha presentato oggi i nuovi dati del market monitordetergenza, realizzato in collaborazione con NielsenIQ.Lo studio ha evidenziato cometerminato il 28 febbraio 2021 il trend delabbia raggiunto il +7% a valore. Un trend così positivo è in buona parte legato al maggior tempo che le persone htrascorso in, trasferendoa propria abitazione abitudini e svaghi che prima delerano prevalentemente fuori. A livello di store format, guidano la crescita supermercati (+8,2%) e drugstore (+11,5%), generando ...

Nell'anno del Covid sale il mercato dei prodotti per la cura della casa

