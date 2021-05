Nel mese di maggio torna il Social Football Café (Di martedì 4 maggio 2021) Il Social Football Summit, l’unico evento italiano sulla Football Industry, è già in fase di organizzazione della quarta edizione, in forma hybrid edition per l’appuntamento di novembre 2021. La novità di quest’anno sarà il “Road to SFS21”, una serie di format satellite e di avvicinamento al SFS. Il primo format di questa serie di appuntamenti sarà la seconda L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 maggio 2021) IlSummit, l’unico evento italiano sullaIndustry, è già in fase di organizzazione della quarta edizione, in forma hybrid edition per l’appuntamento di novembre 2021. La novità di quest’anno sarà il “Road to SFS21”, una serie di format satellite e di avvicinamento al SFS. Il primo format di questa serie di appuntamenti sarà la seconda L'articolo

Pontifex_it : Nel mese di maggio alziamo lo sguardo verso la Madre di Dio, segno di consolazione e di sicura speranza, e… - visitmuve_it : Nel mese di maggio la rubrica condivisa fra tutti i canali social della Fondazione MUVE avrà come tema #MUVEzoom ??… - ItaliaViva : Draghi ha fatto in un mese e mezzo quello che Conte non ha fatto in 6. Ora serve una vera rivoluzione nel Paese, co… - Esu_Venezia : RT @CaFoscariAlumni: Riprendono le attività all'aperto del CUS Venezia! Da questo mese ripartono le attività all'aperto del Centro Universi… - ancoranna : RT @SADIComic: Sono di Prato, lavoro nella moda nel tessile da sempre e sono straziano per la morte di #Luana ingoiata in un orditoio. Non… -