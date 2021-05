NBA 2021, i risultati della notte (4 maggio): Danilo Gallinari trascina gli Hawks, ai Lakers il big match con i Nuggets (Di martedì 4 maggio 2021) Molto interessanti le indicazioni giunte dall’appena trascorsa notte NBA, e tra queste un primato storico: Carmelo Anthony, con i suoi 14 punti di oggi, diventa il decimo miglior marcatore della storia della lega professionistica americana, superando la stella degli Anni ’70 e ’80 Elvin Hayes a quota 27.318 punti. Prossimo obiettivo: Moses Malone, che si trova a 27.409. Questo grande risultato individuale, unito ai 33 punti di Damian Lillard, non basta però ai Portland Trail Blazers (36-29): a batterli sono infatti gli Atlanta Hawks (36-30) di un grande Danilo Gallinari, autore di 28 punti in 31’43”, in uscita dalla panchina, ben aiutato da Bogdan Bogdanovic (25) e da Trae Young (21 e 11 assist). Gli Hawks continuano così il loro inseguimento al quarto posto nella ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Molto interessanti le indicazioni giunte dall’appena trascorsaNBA, e tra queste un primato storico: Carmelo Anthony, con i suoi 14 punti di oggi, diventa il decimo miglior marcatorestorialega professionistica americana, superando la stella degli Anni ’70 e ’80 Elvin Hayes a quota 27.318 punti. Prossimo obiettivo: Moses Malone, che si trova a 27.409. Questo grande risultato individuale, unito ai 33 punti di Damian Lillard, non basta però ai Portland Trail Blazers (36-29): a batterli sono infatti gli Atlanta(36-30) di un grande, autore di 28 punti in 31’43”, in uscita dalla panchina, ben aiutato da Bogdan Bogdanovic (25) e da Trae Young (21 e 11 assist). Glicontinuano così il loro inseguimento al quarto posto nella ...

I risultati della notte italiana tra lunedì 3 e martedì 4 maggio ha visto in scena lo svolgersi di otto partite della regular season NBA 2020/2021. Danilo Gallinari trascina gli Atlanta Hawks contro i Blazers con 28 punti e 7 triple, stesso discorso per Steph Curry, autore di 41 punti nel successo di Golden State contro i Pelicans.

Davis rialza i Lakers senza Lebron: Denver ko. Curry fa 41 e affonda Zion La notte dei campioni. Anthony Davis rialza i Lakers con una prestazione quasi ai suoi livelli contro i Nuggets del favorito per l'mvp Nikola Jokic, che non basta ai suoi per continuare la striscia ...

