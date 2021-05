Navigazione Montanari | finanziamento di 35 milioni di euro da illimity

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –, operatore storico dello shipping italiano specializzato nel trasporto marittimo per i settori petrolifero e petrolchimico, ha ricevuto undi circa 35didaBank per il rinnovo della flotta del gruppo. Il, della durata di 6 anni, è stato erogato a favore dimont Shipping S.p.A. (interamente controllata da) ed è assistito da SACE attraverso Garanzia Italia. Grazie alha concluso l’acquisto di due tankers (dotate di motori elettronici che regolano la combustione in modo da minimizzare l’impatto ambientale) che, sostituendo ...

statodelsud : Illimity:finanziamento da 35 milioni a Navigazione Montanari - Pino__Merola : Illimity:finanziamento da 35 milioni a Navigazione Montanari - ansa_marche : Illimity:finanziamento da 35 milioni a Navigazione Montanari - ship2shore_it : Illimity finanzia l’espansione della flotta di Navigazione Montanari - finance_commu : Illimity, finanziamento da 35 milioni a Navigazione Montanari - -

Ultime Notizie dalla rete : Navigazione Montanari

Agenzia ANSA

, operatore storico dello shipping italiano specializzato nel trasporto marittimo per i settori petrolifero e petrolchimico, ha ricevuto un finanziamento di circa 35 milioni di ...illimity Bank S.p. A ("illimity" o la "Banca"), con un finanziamento di circa 35 milioni di euro (il "Finanziamento"), supporta l'avvio del rinnovo della flotta del Gruppo("", la "Società" o il "Gruppo"), player storico e tra i principali in Italia nel settore dello shipping. Il Finanziamento, della durata di 6 anni, è stato ...(Teleborsa) - Navigazione Montanari, operatore storico dello shipping italiano specializzato nel trasporto marittimo per i settori petrolifero e petrolchimico, ha ricevuto un finanziamento di ...illimity con un finanziamento di circa 35 milioni di euro supporta l’avvio del rinnovo della flotta del Gruppo Navigazione Montanari, player storico e tra i principali in Italia nel settore dello ship ...