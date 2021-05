(Di martedì 4 maggio 2021)- Brutte notizie alla ripresa degli allenamenti per unche, al Training Center, si è ritrovato per cominciare la preparazione in vista della trasferta a La Spezia contro i liguri in ...

DiMarzio : #Napoli | Si ferma #Koulibaly: i tempi di recupero - sportli26181512 : Napoli, si ferma Koulibaly: distrazione muscolare: Alla ripresa verso lo Spezia Ospina ha svolto un lavoro personal… - cmdotcom : Guaio #Napoli, #Koulibaly si ferma: distrazione muscolare al polpaccio, stagione finita? - serieAnews_com : ???? Tegola per il Napoli: si ferma #Koulibaly per il finale di campionato che vale la Champions

- Brutte notizie alla ripresa degli allenamenti per unche, al Training Center, si è ritrovato per cominciare la preparazione in vista della trasferta a La Spezia contro i liguri in programma sabato 8 maggio alle ore 15. Gli esami strumentali a cui ...Difficile il suo rientro l'ultima giornata contro il Verona, ma ilci spera.Il Napoli rischia seriamente di perdere Kalidou Koulibaly per ... Un problema fisico non di poco conto per il gigante senegalese che sicuramente dovrà restare fermo ai box per due settimane, con ...