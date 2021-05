Napoli | prima la Champions e poi il mercato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 4 maggio 2021) Il futuro delpasserà certamente per la qualificazione allaLeague del 2021/22. In caso di accesso il club partenopeo potrà lavorare sugli ingaggi rinnovando alcuni dei contratti dei big, come quello del capitano Insigne, e investendo sulper rinforzare la rosa. Per ildunque il calciodipenderà dall’accesso o meno inLeague.: il calcioche verrà I ragazzi di Gattuso, che difficilmente vedremo anche il prossimo anno sulla panchina del club, sono alle prese con il rush finale di Serie A. Le ultime quattro giornate non hanno in programma scontri diretti per il, ma nonostante questo, l’accesso inLeague è molto complesso. Il ...