Napoli | pretendono vaccino Pfizer | 60enni insultano e minacciano medici

(Di martedì 4 maggio 2021), 4 maggio 2021 " Un gruppo di, pretendendo di essere vaccinato con i sierio Moderna e non con AstraZeneca, avrebbe insultato e minacciato alcuniin servizio in un hub di ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pretendono

... 4 maggio 2021 " Un gruppo di 60enni, pretendendo di essere vaccinato con i sieri Pfizer o Moderna e non con AstraZeneca, avrebbe insultato e minacciato alcuni medici in servizio in un hub di. ...Garavaglia, fiducioso coprifuoco verrà rivisto Vaccini: oltre 2 milioni dosi di AstraZeneca nei frigoriferi.il vaccino Pfizer, tensione in hub a: interviene la polizia 'Sono ragionevolmente fiducioso che la misura del coprifuoco possa essere rivista positivamente'. Così il ministro del ...Caos all'hub vaccinale della Mostra di Oltremare di Napoli: la Asl Napoli 1 Centro ha denunciato insulti e minacce verbali agli operatori sanitari da parte diversi utenti che ...Hanno insultato e minacciato i medici perché pretendevano di essere vaccinati con Pfizer o Moderna. Una protesta vibrante che ha rischiato di degenerare, tanto che è stato richiesto l’intervento della ...