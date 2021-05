Napoli, Maksimovic risultato positivo al Covid-19 (Di martedì 4 maggio 2021) Il club partenopeo dopo il consueto giro di tamponi ha comunicato la positività al Covid-19 del difensore serbo Ultime giornate di Serie A che saranno di fuoco per l’aspra lotta per un piazzamento Champions. Tra le contendenti anche il Napoli di Gattuso che però deve fare i conti con diverse assenze importanti in difesa. Dopo l’infortunio muscolare di Kalidou Koulibaly, gli azzurri perdono un altro difensore a causa del Covid-19. Nikola Maksimovic è infatti risultato positivo al consueto giro di tamponi e quindi sarà indisponibile per i match di campionato contro Spezia e Udinese. “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il ... Leggi su zon (Di martedì 4 maggio 2021) Il club partenopeo dopo il consueto giro di tamponi ha comunicato la positività al-19 del difensore serbo Ultime giornate di Serie A che saranno di fuoco per l’aspra lotta per un piazzamento Champions. Tra le contendenti anche ildi Gattuso che però deve fare i conti con diverse assenze importanti in difesa. Dopo l’infortunio muscolare di Kalidou Koulibaly, gli azzurri perdono un altro difensore a causa del-19. Nikolaè infattial consueto giro di tamponi e quindi sarà indisponibile per i match di campionato contro Spezia e Udinese. “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al-19 di Nikola. Il ...

