Napoli, Maksimovic positivo al Covid: il comunicato del club / News (Di martedì 4 maggio 2021) Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è risultato positivo al Covid. Ecco ill comunicato del club azzurro sul proprio sito ufficiale Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 maggio 2021) Nikola, difensore del, è risultatoal. Ecco illdelazzurro sul proprio sito ufficiale

Nunzio_G : #Maksimovic positivo al #covid! Incubo #virus sul #napoli per il finale di #stagione! #SerieA #Napoli - 1926_cri : Io non mi faccio prendere dal pessimismo del Napoli twitter. Io non mi faccio prendere dal pessimismo del Napoli t… - gilnar76 : Lotta Champions, allarme da Napoli: Maksimovic positivo al Coronavirus #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - serieAnews_com : ??#Napoli, nuovo caso #COVID19 comunicato dalla società: #Maksimovic è positivo (e asintomatico) - positanonews : #Calcio #NapoliCalcio #Sport #serieA #sscnapoli Emergenza difesa Napoli, out Maksimovic positivo al Covid e Kouliba… -