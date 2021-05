Napoli, Maksimovic positivo al Covid. Emergenza totale in difesa per Gattuso (Di martedì 4 maggio 2021) Il Napoli perde anche Nikola Maksimovic, il difensore è risultato positivo al Covid. Dopo l’infortunio muscolare di Koulibaly, Gattuso perde ancora pezzi in difesa. Il Napoli è quindi in Emergenza totale in difesa. Gli azzurri sabato pomeriggio contro lo Spezia avranno a disposizione soltanto due centrali, Manolas e Rrahmani. Gattuso dovrà capire quanto sarà necessario per ritrovare Koulibaly e l’ex Torino per le restanti giornate di campionato. La SSC Napoli ha comunicato la positività di Maksimovic attraverso una breve nota: “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 maggio 2021) Ilperde anche Nikola, il difensore è risultatoal. Dopo l’infortunio muscolare di Koulibaly,perde ancora pezzi in. Ilè quindi inin. Gli azzurri sabato pomeriggio contro lo Spezia avranno a disposizione soltanto due centrali, Manolas e Rrahmani.dovrà capire quanto sarà necessario per ritrovare Koulibaly e l’ex Torino per le restanti giornate di campionato. La SSCha comunicato la positività diattraverso una breve nota: “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al ...

