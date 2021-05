Napoli | Maksimovic positivo al Covid-19 Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 4 maggio 2021) Nikolaè risultatoal-19, ecco il: “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al-19 di Nikola. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.Altra tegola per ile per Gattuso dopo la perdita per infortunio di Koulibaly, accertata poche ore fa. In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al-19 di Nikola. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/qzvT5Pw4dX — Official SSC ...