Napoli: Koulibaly ko, salta Spezia e Udinese (Di martedì 4 maggio 2021) Kalidou Koulibaly ha una distrazione di primo grado, salterà la partita contro lo Spezia e anche quella con l'Udinese dell'11 maggio. Il difensore senegalese si è infortunato domenica contro il ...

