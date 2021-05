Napoli | infortunio Koulibaly | salterà lo Spezia e l’Udinese

(Di martedì 4 maggio 2021) Brutte notizie in casa. Kalidouha riportato una distrazione di primo grado e sarà costretto a saltare il match contro lo(8 maggio) e quello contro(11 maggio). Il difensore ha subito l’domenica scorsa nella sfida contro il Cagliari e oggi si è sottoposto agli esami strumentali. Contro le Aquile Rrhamani o Maksimovic affiancheranno Manolas, e Gattuso spera di recuperarlo in vista della sfida contro la Fiorentina. SportFace.

La SSC Napoli comunica che Kalidou Kulibaly ha riportato un infortunio alla gamba destra. Durante la gara contro il Cagliari il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha avuto dei crampi. Tuttavia il ...
Gattuso perde una pedina fondamentale in questo rush finale di campionato. Il Napoli dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly. Come sottolineato dal club partenopeo, il difensore ...