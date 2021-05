Napoli, Fabian Ruiz rifiuta il rinnovo: c’è già il sostituto (Di martedì 4 maggio 2021) Fabian Ruiz avrebbe rifiutato il rinnovo con il Napoli e pensa di tornare in Spagna. Gli azzurri hanno subito individuato il suo sostituto Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con i partenopei. La società campana ha già individuato il suo sostituto. Il Napoli ha messo gli occhi su Charles De Ketelaere, 20 anni, centrocampista del Brugges per sostituire l’eventuale partenza di Fabian Ruiz. Sullo spagnolo ci sono le attenzioni di Atletico, Real e Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021)avrebbeto ilcon ile pensa di tornare in Spagna. Gli azzurri hanno subito individuato il suoSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista spagnolo delavrebbeto ildi contratto con i partenopei. La società campana ha già individuato il suo. Ilha messo gli occhi su Charles De Ketelaere, 20 anni, centrocampista del Brugges per sostituire l’eventuale partenza di. Sullo spagnolo ci sono le attenzioni di Atletico, Real e Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

