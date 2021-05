Napoli, De Laurentiis alza la voce nel palazzo. Il patron si è fatto sentire dopo l’errore di Fabbri in Napoli-Cagliari (Di martedì 4 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis alza la voce nel palazzo dopo l’errore di Fabbri in Napoli-Cagliari. Il patron del Napoli e il figlio Edo si scagliano contro le ingiustizie subite dalla squadra azzurra in questo campionato. DE Laurentiis alza LA voce NEL palazzo De Laurentiis non ha gradito l’arbitraggio di Fabbri e soprattutto la dodicesima presenza al VAR di Mazzoleni. Il Napoli poteva vincere a mani basse, ma tra errori individuali e il goal regolarissimo negato ad Osimhen hanno portato la partita su un pareggio che accontenta solo, gli ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 maggio 2021) Aurelio Delaneldiin. Ildele il figlio Edo si scagliano contro le ingiustizie subite dalla squadra azzurra in questo campionato. DELANELDenon ha gradito l’arbitraggio die soprattutto la dodicesima presenza al VAR di Mazzoleni. Ilpoteva vincere a mani basse, ma tra errori individuali e il goal regolarissimo negato ad Osimhen hanno portato la partita su un pareggio che accontenta solo, gli ...

