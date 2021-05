Napoli | arrestato maresciallo della Guardia di Finanza | chiedeva soldi per evitare controlli fiscali

(Di martedì 4 maggio 2021) Il militare, tramite un intermediario, finito anche lui in manette,mazzette a imprenditori minacciandoli con possibilialle loro attività. Ladidiha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip diNord, nei confronti di undel Corpo in servizio in una compagnia partenopea

I militari dell'Arma " in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di, Sezione ... Chi è Vincenzo Aliano Aliano funel febbraio del 2019 poichè coinvolto in un'organizzazione ...LA CRIMINALITÀ Metropolitana di, rapina con il coccio di bottiglia:... LA CAMORRA Castellammare, confiscate tre caseal picchiatore del clan... È stato sorpreso nei pressi dell'...Per non esporsi in prima persona si avvaleva di un complice attraverso il quale minacciava alcuni contribuenti di controlli fiscali da cui sarebbe potuta ...Napoli. La guardia di finanza ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, tra cui militare delle fiamme gialle con l’accusa di concussione. I finanzieri del Nu ...