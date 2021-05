Mutui ai giovani, start up & C. Al lavoro sul decreto Sostegni bis. Al Senato siamo ancora all’esame del primo testo. Si cerca l’intesa su ulteriori misure (Di martedì 4 maggio 2021) Si dirà è una bozza e non ancora il verbo definitivo. Perché il testo circolato ieri del prossimo provvedimento economico del governo Draghi, il decreto Sostegni bis o Imprese, riserva non poche sorprese. Si è fatto un gran parlare del nuovo meccanismo che si doveva mettere a punto per i ristori e delle risorse disponibili. Sul tavolo, si è detto fino all’altro giorno, ci sarebbero stati 22 miliardi sui 40 di scostamento approvati dal Parlamento. Invece si scopre che per i contributi a fondo perduto ci sono 14 miliardi. Contemplato il doppio binario ma non nella versione che ci si attendeva. Ovvero calcolo delle perdite basato sul fatturato e, in alternativa, prendendo in considerazione anche i costi fissi come emergono dai dati di bilancio, con una procedura che avrebbe dato un quadro più fedele dell’effettivo calo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Si dirà è una bozza e nonil verbo definitivo. Perché ilcircolato ieri del prossimo provvedimento economico del governo Draghi, ilbis o Imprese, riserva non poche sorprese. Si è fatto un gran parlare del nuovo meccanismo che si doveva mettere a punto per i ristori e delle risorse disponibili. Sul tavolo, si è detto fino all’altro giorno, ci sarebbero stati 22 miliardi sui 40 di scostamento approvati dal Parlamento. Invece si scopre che per i contributi a fondo perduto ci sono 14 miliardi. Contemplato il doppio binario ma non nella versione che ci si attendeva. Ovvero calcolo delle perdite basato sul fatturato e, in alternativa, prendendo in considerazione anche i costi fissi come emergono dai dati di bilancio, con una procedura che avrebbe dato un quadro più fedele dell’effettivo calo ...

