(Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) - Sarà un concerto unico, sabato 5 giugno ore 18, quello che vedrà il ritorno di un giovane direttore che riscuote sempre più successi nel panorama internazionale e diventato un beniamino delromano, Jakub Hr?ša. Il direttore ceco guiderà l'Orchestra nella Sinfonia n. 8 di Dvo?ák e nel Concerto per violino di Brahms. Ad interpretarlo, il violinista armeno che torna adopo quattro anni, Sergej Khachatryan. L'ultimo appuntamento di giugno, giovedì 10 alle ore 19.30 (repliche venerdì 11 ore 19.30 e sabato 12 ore 18), vede sul podio il direttore giapponese Kazuki Yamada, Direttore Principale e Direttore artistico dell'Orchestre Philharmonique di Monte-Carlo e Direttore Principale Ospite della City of Birmingham Symphony Orchestra. Yamada dirigerà la Sinfonia n. 2 di Rachmaninoff e il Concerto per ...

TV7Benevento : Musica: Santa Cecilia, dal 13 maggio concerti aperti al pubblico, si inizia con Beatrice Rana (2)... - TV7Benevento : Musica: Santa Cecilia, dal 13 maggio concerti aperti al pubblico, si inizia con Beatrice Rana... - JaneTim8 : RT @santa_cecilia: CONCERTI DI PRIMAVERA, i nuovi appuntamenti nei mesi di maggio e giugno con l'Orchestra e il Coro dell'Accademia Naziona… - steccio : RT @santa_cecilia: CONCERTI DI PRIMAVERA, i nuovi appuntamenti nei mesi di maggio e giugno con l'Orchestra e il Coro dell'Accademia Naziona… - NotebookAud : CONCERTI DI PRIMAVERA, i nuovi appuntamenti nei mesi di maggio e giugno con l'Orchestra e il Coro dell'Accademia Na… -

Condividi questo articolo:Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Dopo il concerto di apertura del 26 aprile scorso, che ha visto Antonio Pappano sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ...Aria di primavera e di nuovi incontri musicali con il pubblico finalmente in sala per Santa Cecilia che, dopo il grande successo del concerto di apertura del 26 aprile con Antonio Pappano sul ...