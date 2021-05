Muore sul lavoro a soli 22 anni: era diventata mamma da poco. La tragedia in fabbrica (Di martedì 4 maggio 2021) Un’altra morte sul lavoro. E il cuore sanguina ancora di più, perché a perdere la vita stavolta è una ragazza di soli 22 anni. Si tratta di Luana D’Orazio, che amava la vita e aveva sogni straordinari. Un sorriso sempre sulle labbra e non si stancava mai di lavorare. Come riporta il Corriere, da poco era diventata mamma di un bellissimo bambino. “Il mio amore, il mio futuro, il mio specchio”, diceva alle amiche. Luana è morta il 3 maggio, poco prima delle 10, inghiottita da una macchina tessile. Una fine orribile, davanti ai colleghi di lavoro.



