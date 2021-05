Mundo Deportivo: “Depay cerca casa a Barcellona” (Di martedì 4 maggio 2021) Il quotidiano spagnolo, il Mundo Deportivo, apre con la questione di mercato di Memphis Depay e l’ormai lunga trattativa con il Barcellona. Secondo gli spagnoli il giocatore dell’Olympique Lione vuole andare al Barcellona e starebbe cercando già casa in Catalogna nonostante l’offerta del club blaugrana non soddisfi a pieno le esigenze del Lione. La situazione finanziaria del Barcellona non è delle migliori e il giornale parla di offerta al ribasso puntando sulla volontà del giocatore. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Il quotidiano spagnolo, il, apre con la questione di mercato di Memphise l’ormai lunga trattativa con il. Secondo gli spagnoli il giocatore dell’Olympique Lione vuole andare ale starebbendo giàin Catalogna nonostante l’offerta del club blaugrana non soddisfi a pieno le esigenze del Lione. La situazione finanziaria delnon è delle migliori e il giornale parla di offerta al ribasso puntando sulla volontà del giocatore. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

