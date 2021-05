Multicedi per il sociale | “Tutti a tavola | preparano le mamme”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 maggio 2021) L’azienda leader della distribuzione in Campania supporterà l’Opera Sant’Anna Caserta in un’azione dedicata a chi non ha da mangiare CASERTA 4 maggio 2021–supporta levolontarie dell’Opera Sant’Anna Caserta. In occasione della Festa della Mamma 2021, l’azienda di distribuzione leader in Campania, rinnova il suo pluriennale impegno nei progetti sociali del territorio con l’iniziativa “E’ pronto!le”. L’attività è intesa a supporto della mensa dei poveri, cuore pulsante delle attività gestite dall’OSA presso il Santuario di Sant’Anna, alle porte del centro storico di Caserta: le volontarie dell’ente provvederanno a preparare, proprio come farebbero per i loro figli, i pasti di una settimana, destinandoli alle persone bisognose a cui si ...