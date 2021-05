Mourinho pazzo della Roma | spunta una cover giallorossa – FOTO

(Di martedì 4 maggio 2021) Josèsi sta calando nella sua nuova realtàunaper il cellulareJosèè – da sempre – il numero uno nella comunicazione. Il prossimo tecnico, dopo il post di presentazione dove ha rilasciato parole al miele ai suoi nuovi tifosi, ne ha pubblicato subito un altro sempre a tinte giallorosse. Il tecnico portoghese ha postato unaper cellularecon le sue iniziali ben in vista. La didascalia d’accompagnamento? Non poteva che essere: #ForzaMagica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose...

GianluBear : RT @Matador1337: Mi fanno giustamente notare che l'incrocio nel derby di Roma tra Mourinho e Simone Inzaghi promette grosso spettacolo e in… - forzaroma : Tutto il mondo pazzo di #Mourinho alla Roma: “Bombazo!” #ASRoma - ZiAttilio : Vivissimi complimenti alla #asroma per aver preso questo pazzo furioso #Mourinho Spero che il mio #Napoli risponda con #Sarri - infoitinterno : Friedkin già pazzo di Mourinho a Roma: “Fuoriclasse, costruirà una squadra vincente” - DanielJanfuzato : @ancoracaaposta Mourinho è pazzo di zaniolo aveva offerto 65 mln per Nicolò ovviamente rifiutati -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho pazzo

SOS Fanta

Anche il The Sun apre con la notizia: "chiamato come allenatore della Roma con un triennale a partire dalla prossima stagione dopo le dimissioni con gli Spurs" Dopo il Triplete all'Inter, ...Un digiuno lunghissimo per i colori nerazzurri, che avevano vinto il titolo nel 2010 con Josenell'anno dello storico Triplete. Dopo quell'impresa uno scudetto del Milan e l'incredibile ...José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma. L'ex Inter ha infatti firmato un contratto triennale che lo legherà in giallorosso fino al 2024. Una notizia che ha colto di sorpresa davvero tutti, ...Dan Friedkin, presidente della Roma, al sito ufficiale del club ha confermato l’arrivo di José Mourinho: “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nell ...