Mourinho | lo Special One per rifondare la Roma

Era lo Special One. Da un po' è in fase discendente, passaggi a vuoto prima al Tottenham (zeru tituli, direbbe lui) e prima ancora al Manchester United, dove ha vinto qualcosa, anche un'Europa League, ma non è stato di sicuro l'erede designato di Sir Alex Ferguson. Ma è sempre Josè Mourinho. E quindi, il suo arrivo alla Roma, da luglio, è un'ottima notizia per il calcio italiano. Contratto triennale, Mou prende il posto del connazionale Fonseca, bravo ma consumato da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

DiMarzio : #ASRoma - #Mourinho sarà il nuovo allenatore. Comunicato ufficiale del club e le parole dello “Special one” - SkySport : Mourinho, le frasi famose dello 'Special One' #SkySport #SerieA #Roma #Mourinho - fanpage : ??Ultim'ora-Lo Special One #Mourinho è il nuovo allenatore della Roma - UgoBaroni : RT @SkySport: Mourinho, le frasi famose dello 'Special One' #SkySport #SerieA #Roma #Mourinho - Sottoporta_ICI : José #Mourinho è il nuovo allenatore della #Roma: noi abbiamo deciso di celebrare il suo ritorno in #SerieA ricorda… -