Mourinho cambia cover al telefono, la nuova è giallorossa: “Forza Magica Roma” (Di martedì 4 maggio 2021) Josè Mourinho manda un altro messaggio ai tifosi della Roma. Dopo il post di presentazione, il nuovo tecnico giallorosso ha fatto vedere a tutti su Instagram la sua nuova cover, che, oltre ad avere le sue iniziali, sarà rossa con caratteri gialli: “La mia nuova cover del telefono #ForzaMagicaRoma”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@joseMourinho) Foto: Instagram personale Mourinho L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Josèmanda un altro messaggio ai tifosi della. Dopo il post di presentazione, il nuovo tecnico giallorosso ha fatto vedere a tutti su Instagram la sua, che, oltre ad avere le sue iniziali, sarà rossa con caratteri gialli: “La miadel”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose(@jose) Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GPeppe34N : RT @ASR_Rayban: Quanto ce metteranno a cambià idea?... #Mourinho - tuttoatalanta : Roma, Mourinho cambia cover e su Instagram scrive: 'Ecco la nuova. Forza Magica Roma' - fedesa28 : RT @ASR_Rayban: Quanto ce metteranno a cambià idea?... #Mourinho - AlePasquetti : Che scemenza. Sono della Roma e contento dell'arrivo di Mourinho. Il mondo però cambia, chi era bravo 15 anni fa no… - MarcoTorretta4 : Da un portoghese all'altro, da #Fonseca a #Mourinho Non cambia niente? No, cambia tutto! Bentornato in Serie A José! -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho cambia Come cambia la Roma con Mourinho: Dzeko torna protagonista, speranza Kluivert Come cambia la Roma con Mourinho In difesa si tornerà dunque a quattro, anche se Mourinho al Tottenham in alcune occasioni ha optato per la retroguardia a tre. La gestione del pallone non sarà più un ...

Inter: è l'ora della festa. Lo scudetto è tuo! ...difficili in cui terminò definitivamente il ciclo della grande Inter di Mancini e Mourinho, che ... A gennaio, però, qualcosa cambia. Il danese, pubblicamente messo sul mercato, alla fine rimane, e pian ...

La Roma annuncia Mourinho: cosa cambia per Dzeko, Smalling e Mkhitaryan FantaMaster Come cambia la Roma con Mourinho: modulo di gioco e idee tattiche Con quale modulo giocherà la Roma di Mourinho? E quali saranno gli interpreti prescelti? Le possibili scelte dello Special One.

Piazza Affari in netto calo: Ferrari sprofonda ma la Roma vola Giornata di ribassi su tutte le Borse ma Milano è la peggiore (-1,8%) e scivola addirittura sotto i 24 mila punti base - Ferrari (-8%) il titolo peggior dopo il rinvio di un anno dei target finanziari ...

Comela Roma conIn difesa si tornerà dunque a quattro, anche seal Tottenham in alcune occasioni ha optato per la retroguardia a tre. La gestione del pallone non sarà più un ......difficili in cui terminò definitivamente il ciclo della grande Inter di Mancini e, che ... A gennaio, però, qualcosa. Il danese, pubblicamente messo sul mercato, alla fine rimane, e pian ...Con quale modulo giocherà la Roma di Mourinho? E quali saranno gli interpreti prescelti? Le possibili scelte dello Special One.Giornata di ribassi su tutte le Borse ma Milano è la peggiore (-1,8%) e scivola addirittura sotto i 24 mila punti base - Ferrari (-8%) il titolo peggior dopo il rinvio di un anno dei target finanziari ...