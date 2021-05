Mourinho alla Roma | ritorno in Serie A undici anni dopo il triplete con l’Inter

(Di martedì 4 maggio 2021), Josétorna inA. Lo Special One sarà l’allenatore dellaa partire dprossima stagione e con contratto fino al 2024.glicol Porto e col Chelsea, Mou è rimastoPinetina per due stagioni portando a casa due scudetti consecutivi: resterà per sempre indelebile ildel 2011, quando i nerazzurri hanno vinto tutto quello che si poteva vincere. I TITOLI DI MOU IN NERAZZURRO2 Scudetti: 2008-2009, 2009-2010 1 Coppa Italia: 2009-2010 1 Champions League: 2009-2010 Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il clamoroso annuncio su Joséfa volare il titolo della AS Roma in Borsa : +11,74 a 0,295 euro per azione alle 15.19 di martedì. " Siamo lieti ed emozionati di dargli il benvenuto nella famiglia della Roma ", hanno ...Roma , è Joséil nuovo allenatore. Un annuncio clamoroso che segue di poche ore quello dell'... Il nome dello ' Special One ', che in Italia ha portato l'Interconquista del 'triplete' nel ...Questa mattina era stato dato l’annuncio dell’addio di Fonseca alla fine della stagione perché scaduti i due anni di contratto. Qualche ora dopo ed ecco il nome del nuovo tecnico, un altro portoghese: ...Di pochi minuti fa la notizia relativa alla panchina giallorossa: José Mourinho nuovo allenatore della Roma. Questa mattina la dirigenza della Roma ha comunicato che Paulo Fonsec ...