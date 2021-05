Mourinho alla Roma per 7 milioni l’anno, ma la prima stagione sarà pagata dal Tottenham (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo quanto rivela Sky Sport, José Mourinho alla Roma guadagnerà 7 milioni di euro più bonus per 3 anni. Il Tottenham, però, ne pagherà di fatto la prima stagione. Il club inglese coprirà infatti la differenza d’ingaggio sul primo anno, dando a Mou 9 milioni per un anno. Poi ci sono bonus legati agli obiettivi. L’ingaggio è stato facilitato anche dal Decreto Crescita. Mourinho percepirà uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione, dunque 9,17 milioni di euro lordi considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo quanto rivela Sky Sport, Joséguadagnerà 7di euro più bonus per 3 anni. Il, però, ne pagherà di fatto la. Il club inglese coprirà infatti la differenza d’ingaggio sul primo anno, dando a Mou 9per un anno. Poi ci sono bonus legati agli obiettivi. L’ingaggio è stato facilitato anche dal Decreto Crescita.percepirà uno stipendio da 7di euro netti a, dunque 9,17di euro lordi considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. L'articolo ilNapolista.

