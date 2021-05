Mourinho alla Roma: l’ultima sfida dello Special One (Di martedì 4 maggio 2021) E poi all’improvviso: José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Così, a sorpresa, «de botto» direbbero i giallorossi. C’è il comunicato ufficiale della società, ci sono le prime dichiarazioni dello Special One, anzi del fu Special One, perché negli ultimi tempi la sua carriera ha un po’ deragliato. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) E poi all’improvviso: José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Così, a sorpresa, «de botto» direbbero i giallorossi. C’è il comunicato ufficiale della società, ci sono le prime dichiarazioni dello Special One, anzi del fu Special One, perché negli ultimi tempi la sua carriera ha un po’ deragliato.

ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - Tommasolabate : Mourinho alla Roma. La vera Superlega torna a essere la nostra Serie A, fidatevi. Che bello. - GabrieleAdinolf : RT @FBiasin: '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una cosa, non t… - GennaroSerra : @mimmopesce1 Mourinho alla Roma sarà come CR7 alla Juve, uno spreco di tempo e quattrini. -