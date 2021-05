Mourinho alla Roma | Boniek | ' Fantastico colpo!'

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - FBiasin : Con #Mourinho la #Roma ha fatto un piacere a se stessa, ovvio, ma di sicuro lo ha fatto alla #SerieA. - bobogiac : Chapeau alla nuova proprietà della As Roma. Se il “prezzo da pagare” del loro silenzio sui media sono notizie come… - Gigi_Cann : A prescindere da tutto, #Mourinho alla #Roma è una notizia esaltante. - joeaffrunti : RT @Tommasolabate: Mourinho alla Roma. La vera Superlega torna a essere la nostra Serie A, fidatevi. Che bello. -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho alla

ROMA - " Fantastico colpo della Roma... Benvenuto sig.". Con questo messaggio su Twitter anche Zibi Boniek promuove il sensazionale ingaggio del tecnico lusitano da parte del club giallorosso. Parole a cui il vicepresidente dell'Uefa ha aggiunto ...Josésarà il nuovo allenatore della Roma: ecco quanto percepirà il tecnico portoghese nella sua nuova avventura italiana Josèsarà il nuovo allenatore della Roma. La notizia data oggi dal club giallorosso è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che nessuno sospettava un ritorno dello Special One in Italia. ...Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha scritto un post soffermandosi sull'approdo di José Mourinho alla Roma (AreaNapoli.it) br> . L?#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà ...L'ex giocatore biancoceleste ha espresso il suo parere sull'approdo di Jose Mourinho alla Roma ai microfoni di TMW Radio ...