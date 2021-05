Mountain Bike, la Coppa del Mondo di cross country inizia domenica con la tappa di Albstadt. Presenti van der Poel e Pidcock (Di martedì 4 maggio 2021) Nel prossimo fine settimana, ad Albstadt, in Germania, inizierà la Coppa del Mondo di cross country, la disciplina olimpica della Mountain Bike. Si partirà venerdì con gli short track, dunque sabato ci saranno le gare riservate a juniores e U23 e alla domenica, infine, si terranno le prove di uomini e donne Elite. Al via sono attesi anche i due fenomeni del ciclocross e del ciclismo su strada Mathieu van der Poel e Tom Pidcock. Van der Poel è alla prima corsa in Mountain Bike da quasi due anni, ma, data la sua attuale posizione nel ranking, potrà prendere parte allo short track, gara che, peraltro, lo vede favorito, dato che nel 2019 non ne ha perso ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Nel prossimo fine settimana, ad, in Germania, inizierà ladeldi, la disciplina olimpica della. Si partirà venerdì con gli short track, dunque sabato ci saranno le gare riservate a juniores e U23 e alla, infine, si terranno le prove di uomini e donne Elite. Al via sono attesi anche i due fenomeni del cicloe del ciclismo su strada Mathieu van dere Tom. Van derè alla prima corsa inda quasi due anni, ma, data la sua attuale posizione nel ranking, potrà prendere parte allo short track, gara che, peraltro, lo vede favorito, dato che nel 2019 non ne ha perso ...

