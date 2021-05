Mou | l' ingaggio resta Special grazie al Tottenham E gli Spurs pensano a Gasp

Giorgio7981 : @calcioinglese Il Tottenham dovrà pagare 9 milioni per 1 anno e 7 la Roma per un tot 16 questo era l’accordo al mom… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Mou l’ingaggio resta Special grazie anche al #Tottenham. E gli Spurs pensano a #Gasp... - restyle44 : RT @missNormaJane: La risonanza che ha avuto l'ingaggio di Mou da parte della Roma è pari a quello dell'acquisto di David Silvia da parte d… - DfassariDiego : @marcoazzi66 Come ha fatto la Roma a prendere Mou se giornali e giornalisti ci dicevano che prendesse 11 mln d inga… - JoseRicardoXbox : RT @Gazzetta_it: #Mou l’ingaggio resta Special grazie anche al #Tottenham. E gli Spurs pensano a #Gasp... -

Ultime Notizie dalla rete : Mou ingaggio

Lo sforzo della Roma sarà importante, un triennale da sette milioni di euro netti l'anno, più bonus. Per arrivare portare nella Capitale José Mourinho ha aiutato il decreto Crescita, che abbatte il ...Il club inglese coprirà infatti la differenza d'sul primo anno, dando a9 milioni per un anno. Poi ci sono bonus legati agli obiettivi. L'è stato facilitato anche dal Decreto ...Il portoghese ha firmato con la Roma un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione: il resto, per pareggiare il contratto da 16 milioni annui che aveva in Inghilterra, per un anno lo metteranno i ...“Prendere Mourinho senza Champions League, con problemi di bilancio, significa tanto. È un messaggio forte alla Serie A, la Roma vuole stare tra le grandi ma se non compra nessuno Mou da solo non può ...