MotoGP | Jorge Lorenzo su Marquez | “La caduta gli ha fatto perdere fiducia e poteva avere conseguenze più gravi…”

Come di consueto, l'ex pilota MotoGP Jorge Lorenzo ha analizzato l'ultimo weekend di gara del Motomondiale sul suo canale Youtube, concentrandosi principalmente sulle difficoltà di Marc Marquez e sulla vittoria di Jack Miller a Jerez de la Frontera. "Il weekend di Marquez era iniziato bene, ma la caduta gli ha fatto perdere fiducia. È stata una scivolata che poteva avere anche conseguenze più gravi, ma fortunatamente se l'è cavata con qualche dolore a livello cervicale", ha detto il maiorchino. "Di sicuro questo fine settimana di Jerez ha di nuovo riportato agli onori della cronaca il tema della sicurezza, tra circuiti sempre meno adatti a moto velocissime e una gomma anteriore che ...

