Morti sul lavoro, la politica scopre l’emergenza. Dettori (Cgil): “Le leggi ci sono, ora metterci i soldi”. Pochi controlli e 8 aziende su 10 non sono in regola (Di martedì 4 maggio 2021) C’era anche l’hashtag, #zeroMortisullavoro, proposto dalla Uil e rilanciato dalle altre sigle. Ma una settimana fa, il 28 aprile, la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro non ha acceso – con poche eccezioni – l’interesse della politica. Ci è voluto l’infortunio in cui è rimasta uccisa un’operaia di 22 anni, Luana D’Orazio, perché le 185 Morti bianche registrate nel primo trimestre dell’anno diventassero un’emergenza e i partiti si ricordassero per esempio dell’esistenza di una Commissione monocamerale d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza, creata nel 2019 al Senato ma non ancora costituita. “Oggi parlano tutti, domani passino alla pratica”, commenta Rossana Dettori, segretaria nazionale della Cgil con la delega alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) C’era anche l’hashtag, #zerosul, proposto dalla Uil e rilanciato dalle altre sigle. Ma una settimana fa, il 28 aprile, la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sulnon ha acceso – con poche eccezioni – l’interesse della. Ci è voluto l’infortunio in cui è rimasta uccisa un’operaia di 22 anni, Luana D’Orazio, perché le 185bianche registrate nel primo trimestre dell’anno diventassero un’emergenza e i partiti si ricordassero per esempio dell’esistenza di una Commissione monocamerale d’inchiesta sulle condizioni die la sicurezza, creata nel 2019 al Senato ma non ancora costituita. “Oggi parlano tutti, domani passino alla pratica”, commenta Rossana, segretaria nazionale dellacon la delega alla ...

