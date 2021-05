Morti sul lavoro, in Italia sono più di due al giorno. Aumento dell’11,4% nel primo trimestre (Di martedì 4 maggio 2021) Il caso di Luana d’Orazio, operaia di 22 anni uccisa da una macchina per ordinare i fili in una fabbrica tessile in provincia di Prato, è solo l’ultimo in una lunga scia di incidenti mortali che nei primi tre mesi di quest’anno sono continuati a crescere con percentuali a doppia cifra. Nonostante il calo del totale degli infortuni sul lavoro denunciati, nel primo trimestre del 2021 le Morti sul lavoro in Italia sono già state 185, più di due persone al giorno e l’11,4 percento in più dei 166 decessi denunciati nello stesso periodo del 2020. Secondo l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), da gennaio a marzo le denunce di infortunio sul lavoro ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Il caso di Luana d’Orazio, operaia di 22 anni uccisa da una macchina per ordinare i fili in una fabbrica tessile in provincia di Prato, è solo l’ultimo in una lunga scia di incidenti mortali che nei primi tre mesi di quest’annocontinuati a crescere con percentuali a doppia cifra. Nonostante il calo del totale degli infortuni suldenunciati, neldel 2021 lesulingià state 185, più di due persone ale l’11,4 percento in più dei 166 decessi denunciati nello stesso periodo del 2020. Secondo l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul(Inail), da gennaio a marzo le denunce di infortunio sul...

