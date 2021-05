Morte di Luana D’Orazio, il ricordo di Pieraccioni: «Era apparsa anche in un mio film» (Di martedì 4 maggio 2021) Pieraccion i: «L'ho avuta come comparsa in un mio film, 'Se son rose', nella scena di una festa. Il ricordo di quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore. Perché la vita a vent'anni dovrebbe essere e continuare così, come una festa. È una notizia terribile, vista la sua età e la modalità dell'incidente. Lascia un bambino di cinque anni, non ci sono parole. Mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 maggio 2021) Pieraccion i: «L'ho avuta come comparsa in un mio, 'Se son rose', nella scena di una festa. Ildi quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore. Perché la vita a vent'anni dovrebbe essere e continuare così, come una festa. È una notizia terribile, vista la sua età e la modalità dell'incidente. Lascia un bambino di cinque anni, non ci sono parole. Mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia» L'articolo proviene da Firenze Post.

