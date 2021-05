Morte di Luana D’Orazio: due indagati nell’inchiesta della procura. «Era bella e solare», ricorda la mamma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Due persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta, aperta dalla procura di Prato, per la Morte di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni, madre di un bambino di 5 anni e mezzo, morta nel macchinario, un orditoio, dell'azienda tessile di Oste di Montemurlo. Il ricordo angosciante di Emma Marrazzo, madre della ragazza, che raccona di Luana, bella e solare, e del nipotino che farà crescere nel migliore dei modi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Due persone sarebbero state iscritte nel registro deglinell'inchiesta, aperta dalladi Prato, per ladiD'Orazio, l'operaia di 22 anni, madre di un bambino di 5 anni e mezzo, morta nel macchinario, un orditoio, dell'azienda tessile di Oste di Montemurlo. Il ricordo angosciante di Emma Marrazzo, madreragazza, che raccona di, e del nipotino che farà crescere nel migliore dei modi L'articolo proviene da Firenze Post.

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - FrancescoBonif1 : La notizia della morte di Luana, giovane operaia che ha perso la vita intrappolata in un macchinario nella fabbrica… - valeriafedeli : Da sindacalista mi sono occupata di lavoro nel tessile, oggi continuo a occuparmi di #lavoro, donne, diritti e tute… - FirenzePost : Morte di Luana D’Orazio: due indagati nell’inchiesta della procura. «Era bella e solare», ricorda la mamma - Davide2220 : RT @MarcoRizzoPC: Luana,giovane madre,morta ieri a Prato a 22 anni in una fabbrica tessile,tranciata da un macchinario.Un’altra morte sul l… -