Morte di Luana D'Orazio, attesa per l'autopsia. Pieraccioni: «Fece la comparsa in un mio film, sono senza parole» (Di martedì 4 maggio 2021) È rimasta intrappolata nel macchinario dell'orditoio su cui stava lavorando, e da cui è stata trascinata e uccisa sul colpo. Così è morta Luana D'Orazio, 22enne originaria di Pistoia e madre di un bambino di cinque anni, in un'azienda tessile a Oste di Montemurlo, nel distretto di Prato, in cui lavorava da circa un anno. Al suo fianco, girato di spalle, c'era un altro collega che ha riferito di «non aver sentito urla d'aiuto», ma ha subito lanciato l'allarme e tentato di aiutarla, invano. Sul luogo dell'incidente sono arrivati carabinieri e il personale Asl per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Due i macchinari posti sotto sequestro, e non uno come inizialmente riportato: sia quello dove è accaduto l'incidente mortale, sia il suo gemello, per effettuare gli accertamenti necessari e capire se il macchinario presentava anomalie o ...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - HuffPostItalia : La morte atroce di Luana in fabbrica. 'Non si può morire come 50 anni fa' - valeriafedeli : Da sindacalista mi sono occupata di lavoro nel tessile, oggi continuo a occuparmi di #lavoro, donne, diritti e tute… - MarinellaPlati : RT @GiuseppeConteIT: La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti: http… - Massimo22185550 : RT @GiuseppeConteIT: La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti: http… -