Monza-Lecce 1-0 | si mette male per i salentini Empoli promosso in serie A Josè Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma

(Di martedì 4 maggio 2021) Una promozione inA è stata assegnata. L’, battendo 4-0 il Cosenza, ha matematicamente conquistato il ritorno nel massimo campionato di calcio. La terzultima giornataB vede complicarsi le prospettive delper la seconda promozione diretta. Ihanno perso a(i brianzoli di sono imposti per 1-0) e buon per i giallorossi pugliesi che il Pordenone abbia pareggiato con la Salernitana. Ora la situazione in classifica vede Salernitana a quota 63,a 61 e se la stagione regolare dovesse terminare così sarebbe la Salernitana ad andare inA, pugliesi e campani ai playoff. Intanto dallaA giunge un clamoroso annuncio. ...

Un punto è anche quello che separa la Salernitana dalla promozione diretta, ma sabato i campani hanno mancato la grande occasione di sorpassare il, anzi hanno perso in casa contro il...di Fabio Belli) DIRETTA/(risultato 1 - 0) video streaming DAZN: Corini opera tre cambi CI PROVA BJARNASON E' il Vicenza ad affacciarsi in avanti per primo al 4 , con un'interessante ...La terzultima giornata della serie B vede complicarsi le prospettive del Lecce per la seconda promozione diretta. I salentini hanno perso a Monza (i brianzoli di sono imposti per 1-0) e buon per i gia ...Battendo il Cosenza per 4-0, i toscani di Dionisi conquistano la promozione con due turni d'anticipo. Grande protagonista Mancuso, autore di 20 reti.