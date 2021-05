Montalbano | questa sera L’altro capo del filo | streaming | la trama | il cast ed il finale

(Di martedì 4 maggio 2021)delè il titolo di un episodio de Il Commissario, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta l’11 febbraio 2019 ed in replica il 4 maggio 2021. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle presevolta con un omicidio ma anche con il tema degli sbarchi di migranti.delMentreed i suoi colleghi si devono occupare dei numerosi sbarchi in Sicilia di migranti, che stanno mettendo alla dura prova popolazione e le stesse Forze dell’Ordine, il protagonista deve anche indagare sull’omicidio della bella sarta Elena Biasini (Elena Radonicich), conoscente di Livia (Sonia Bergamasco) e che ...

Il Commissario, stasera in tv: anticipazioni episodio martedì 4 maggio Il Commissariosera torna alle 21.25 su Rai 1 con l'atteso episodio 'L'altro capo del filo'. A ......In questo capitolo dell'amata serie ispirata dai romanzi dello scrittore e sceneggiatore vedremo il commissario alle prese con un periodo prolungato di sbarchi sulle coste siciliane con...L'altro capo del filo è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta l'11 febbraio 2019 ed in replica il 4 maggio 2021. Il f