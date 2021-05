Monreale, zona rossa in bilico: 34 nuovi contagi in 24 ore (Di martedì 4 maggio 2021) Monreale in bilico tra la zona rossa e la zona arancione. Lo dicono i numeri relativi ai contagi in città, numeri che, almeno al momento, dicono che Monreale si trova sotto la soglia dei 250 contagi ogni 100 mila abitanti. Nel corso di questi giorni, infatti, il trend dei nuovi positivi si è andato abbassando, un fatto positivo che ha portato la città sotto la soglia che impone le restrizioni della zona rossa. A complicare le cose però è il bollettino odierno. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Asp, infatti, a Monreale sono stati registrati ieri ben 34 nuovi positivi. Si tratta per lo più di contagi circoscritti ad alcune famiglie. Questa nuova ... Leggi su monrealelive (Di martedì 4 maggio 2021)intra lae laarancione. Lo dicono i numeri relativi aiin città, numeri che, almeno al momento, dicono chesi trova sotto la soglia dei 250ogni 100 mila abitanti. Nel corso di questi giorni, infatti, il trend deipositivi si è andato abbassando, un fatto positivo che ha portato la città sotto la soglia che impone le restrizioni della. A complicare le cose però è il bollettino odierno. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Asp, infatti, asono stati registrati ieri ben 34positivi. Si tratta per lo più dicircoscritti ad alcune famiglie. Questa nuova ...

