Mobilità personale educativo, scadenza domande 5 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) personale educativo: mercoledì 5 maggio è l'ultimo giorno utile per presentare domanda di Mobilità. Le altre date: termine ultimo di comunicazione dei posti disponibili e delle domande al SIDI, 19 maggio 2021; pubblicazione dei movimenti, 8 giugno 2021. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo si presentano tramite Istanze Online L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021): mercoledì 5è l'ultimo giorno utile per presentare domanda di. Le altre date: termine ultimo di comunicazione dei posti disponibili e delleal SIDI, 192021; pubblicazione dei movimenti, 8 giugno 2021. Ledi trasferimento e di passaggio di ruolo si presentano tramite Istanze Online L'articolo .

MercurioPsi : @Loredana_C84 se il personale di stazione venisse impiegato anche per 'agevolare' i passeggeri, invece si vede spes… - giornaleradiofm : 'Wow, Now, Go', Arval e Bnl insieme per mobilità sostenibile: Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Fornire un sostegno concre… - DottorRent : La proprietà è un modo antiquato di intendere la tua mobilità personale o aziendale. Se vuoi restare al passo con i… - NotessRenting : La proprietà è un modo antiquato di intendere la tua mobilità personale o aziendale. Se vuoi restare al passo con i… - TSupernano : @Frances57641129 @Comunardo Parlane con rispetto: lui porta su di sé il peso del guidare una Lamborghini per dimost… -