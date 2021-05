CorriereCitta : Misiani “Un nuovo decreto per aiutare lavoro, imprese e professionisti” - Italpress : Misiani “Un nuovo decreto per aiutare lavoro, imprese e professionisti” -

Partito Democratico

Pensiamo soltanto a Giuseppe Conte,capo politico impegnato a plasmare il Movimento del ... Il senatore Antonio(PD), membro della commissione bilancio, ha esternato alcune perplessità sul ...Al centro delappuntamento i provvedimenti di riapertura decisi dal Governo, i numeri della ...Carlo Alberto Carnevale Maffé - ci saranno il senatore del Partito Democratico Antonio, la ...“Il Senato ha approvato misure importanti, ora avanti con un nuovo provvedimento”. Lo dice il senatore del Pd Antonio Misiani. mep/trg ...In occasione dell'annuncio, Euronext ha reso noto che trasferirà da Londra il data center del gruppo. Gori: "Bergamo come Francoforte e Zurigo". Fontana: "Per la città scelta di rilievo internazionale ...